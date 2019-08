La cocaina era nascosta in cucina: imprenditore finisce in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - A dicembre 2012 era stato trovato in possesso di oltre un chilo di droga, nascosto nel suo appartamento. Era scattato l’arresto per mano dei carabinieri e con esso il processo. C’erano stati poi la condanna, il passaggio in giudicato e la successiva espiazione della pena. È tornato formalmente libero a inizio agosto, dopo aver concluso l’affidamento in prova e chiuso il conto con la giustizia. Lontano dai guai, un imprenditore edile di 54 anni (G.R le sue iniziali), c’è rimasto poco.