Trecastelli ha reso omaggio alla giovane studentessa Alessia Tonelli

TERCATELLI - Mercoledì l’amministrazione comunale di Trecastelli ha reso omaggio, per il suo eccellente operato, a una delle sue giovanissime cittadine: Alessia Tonelli. Ad accoglierla, nella Sala Consiliare, il sindaco di Trecastelli Fausto Conigli, il Vice Sindaco Francesca Gregorini e l’Assessore alla Cultura Valentina Marinelli. Erano presenti, per l’occasione, gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili di Trecastelli. Nel mese di febbraio 2019 due classi dell’Istituto ‘Adriano Olivetti’ di Fano hanno conquistato il secondo premio del concorso nazionale “10 febbraio: Fiume e l’adriatico orientale”, dedicato alla giornata del ricordo della strage delle foibe. Il merito di questo grande risultato è stato grazie al saggio “Fiume: tribuna di aspirazioni e d’ideali della mobilitazione bellica” composto dalla studentessa di Trecastelli Alessia Tonelli.Lo scritto è stato poi fonte d’ispirazione per i manifesti grafici ideati e prodotti sempre dagli studenti dell’Istituto di Fano. La cerimonia di premiazione di questo significativo evento si è tenuta al Quirinale, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si è complimentato con Alessia, chiedendole di spedirgli il saggio. La Città di Trecastelli ha voluto quindi rendere omaggio alla sua meritevole giovane studentessa. L’Assessore alla Cultura Valentina Marinelli ha salutato il pubblico, esternando stima e ammirazione nei confronti di Alessia Tonelli e augurando sia ad Alessia che agli altri ragazzi presenti di proseguire il loro percorso con tenacia, determinazione, coraggio ed entusiasmo.Il sindaco di Trecastelli si è complimentato con la studentessa, sottolineando che i giovani rappresentano la risorsa più preziosa per un territorio come Trecastelli. Anche la Professoressa Fiorella Argentati dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili ha fatto i complimenti ad Alessia, ricordando che era stata una delle sue alunne. Infine, la giovane studentessa, si è rivolta al pubblico parlando del suo progetto e di come ha pensato di realizzarlo. Prima di concludere la cerimonia diversi studenti dell’Istituto Comprensivo Nori De’ Nobili hanno rivolto alcune domande ad Alessia Tonelli.