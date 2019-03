La bambina è uscita dal coma ma resta in prognosi riservata come l'altro bimbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Il dolore all’ospedale di Civitanova, la speranza al Pediatrico di Ancona. In mezzo, la tragedia di Porto Recanati: due vite strappate agli affetti nello schianto causato da un 34enne marocchino che guidava sotto l’effetto di alcol e droga e che ha invaso la loro carreggiata di marcia. Al Salesi sono ricoverati in rianimazione pediatrica i figli di Gianluca Carotti, una bambina di 10 anni, e Elisa Del Vicario, un bimbo di 8. Sono ancora in prognosi riservata: le condizioni cliniche della bambina - si legge nel bollettino diffuso dall’Azienda Ospedali Riuniti - sono state stabili per tutta la notte. È stata alleggerita la sedazione e la bambina è stata estubata con pronta ripresa di un normale stato di coscienza e di una buona respirazione spontanea. Necessita ancora di un monitoraggio intensivo». Il bimbo, prosegue la nota, «è in condizioni cliniche stabili. Necessita ancora di monitoraggio intensivo. Durante la notte - riferiscono gli Ospedali Riuniti - il quadro clinico si è mantenuto stabile, in assenza di complicanze». I due bambini sono assistiti dagli psicologi dell’ospedale, saranno loro a dirgli cosa è accaduto.