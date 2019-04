L’ultimo saluto a Peppe Galli l’ex fioraio di Montignano Lascia la moglie e due figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È morto ad 89 anni Giuseppe Galli detto Peppe, molto conosciuto per aver gestito insieme alla moglie Palmira, per diversi anni, il chiosco dei fiori al cimitero di Montignano. L’89enne si è spento mercoledì mattina nella sua abitazione di Marzocca. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Ofr Senigallia di Borgo Bicchia, da cui ieri il feretro è partito per raggiungere la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova nella frazione di Marzocca. Qui alle 15 si sono svolti i funerali, celebrati dal parroco don Andrea cui ha fatto seguito la tumulazione presso il cimitero di Montignano. Gremita la chiesa per la funzione religiosa. Giuseppe Galli, molto stimato dalla comunità di Marzocca e Montignano, lascia la moglie Palmira, i figli Massimo e Gabriele e gli amati nipoti Edoardo ed Elisa.