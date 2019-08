L'ultima grana dell’Area vasta 2: sos topi all’ospedale di Fabriano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Non c’è pace per l’ospedale Profili di Fabriano dell’Area vasta 2. Dopo i tagli al personale e ai servizi c’è la segnalazione di topi nello spogliatoio dell’ala A, nella parte più vecchia della struttura. Le infermiere e gli operatori socio-sanitari che si cambiano insieme a questi indesiderati ospiti, accanto al reparto di Psichiatria, lanciano l’allarme. La denuncia, con tanto di fotografia, viene dai professionisti che, ogni giorno, hanno bisogno di questi spazi. Qui vicino circa 4mila e 500 metri quadrati di ospedale sono inagibili dal sisma del 2016, Pediatria trasformata in ambulatorio 6 ore al giorno, sala parto chiusa, lunghissime file in Oculistica, tumore al seno operato a Senigallia dai chirurghi fabrianesi in trasferta, carenza di personale, turni massacranti.