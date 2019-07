L’ultima follia estiva dei ragazzini: vasi e fioriere in mezzo alla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Vasi e fioriere spostate in mezzo alla strada per un folle e pericoloso divertimento. Accade in via Pasubio, vicino al parco della Pace poco distante dallo stadio. Non un caso isolato ma più episodi registrati negli ultimi giorni. Bande di ragazzini che si divertono a mettere a repentaglio l’incolumità di automobilisti e centauri. Finora nessuno si è fatto male e chi ha notato l’ostacolo improvviso in mezzo alla strada, è intervenuto per rimuoverlo.