L’sos dei cittadini: «Una rom con neonato in azione al cimitero»

CASTELLEONE DI SUASA - Una rom con tanto di neonato ha tentato di effettuare dei borseggi ieri mattina al cimitero di Castelleone di Susa. I residenti si sono accorti e hanno chiamato i carabinieri. Sembra che la donna non sia riuscita a mettere a segno alcun furto. Fino a ieri nessuno ha denunciato la scomparsa di portafogli. C’è chi sostiene il neonato fosse solo un bambolotto, preso per fare scena e destare meno sospetti.La Lista civica “Per Castelleone” ieri mattina ha lanciato un appello per mettere in guardia la gente. «Donna rom al cimitero con un bambino in fasce o fantoccio – riporta l’appello - ce ne potrebbero essere altri in giro. Attenzione, segnalare la presenza di soggetti sospetti. Allertati carabinieri e polizia». Gente sospetta è stata notata anche a Senigallia nel parcheggio di via delle Grazie, dove ogni tanto sparisce qualche portafoglio. Le forze dell’ordine raccomandano di non lasciare mai nulla nelle auto.Una signora ha segnalato la scomparsa del portafoglio. Si è accorta infatti di non averlo più all’interno del cimitero maggiore delle Grazie di Senigallia ma si è riservata di controllare meglio a casa perché nella fretta di uscire potrebbe averlo dimenticato. In questo periodo dell’anno purtroppo aumentano i borseggi al cimitero approfittando della presenza di molte persone per dare meno nell’occhio. L’importante è non lasciare mai borse incustodite né in auto e né nei paraggi della tomba da visitare per evitare che spariscano. C’è stato chi al cimitero delle Grazie ha trovato anche il vaso dei fiori vuoto o qualche pianta sparita. Furti che indignano, perché i ladri dimostrano di non avere rispetto nemmeno per i defunti, oltretutto non hanno nemmeno un valore economico elevato quindi non se ne comprende la necessità di compierli.Qualche parente dei defunti sostiene di aver trovato la pianta rubata su un’altra tomba e i fiori in altri vasi. Fenomeno, quello del furto delle piante, che si verifica spesso anche nei cimiteri di Trecastelli.