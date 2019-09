L’irruzione dell’ex marito violento: smonta il portone per vedere i figli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ha perfino smontato il portone di casa pur di entrare forzatamente e vedere i figli, che da due anni gli sono stati allontanati per le violenze famigliari di cui è accusato. In barba a quel provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla ex moglie e ai tre figlioletti, un uomo di origini marocchine è tornato a spaventarli finendo di nuovo nei guai. Lo scorso weekend ha architettato un piano per vedere di persona i suoi tre bambini, che abitano con la mamma in un appartamento di Casenuove.