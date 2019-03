L’ex fidanzata bacia un altro va fuori di testa e la morde L'ubriaco finisce in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vede la ragazza baciarsi con un altro e dà in escandescenza. In realtà i due si erano lasciati ma lui era troppo ubriaco per ricordarselo. Sabato notte in un locale di Cesano dove un 28enne, nato a Jesi e residente a Serra de’ Conti, ha raggiunto i due con cui è scaturita una lite. È stato però prontamente portato fuori dalla discoteca a fatica dagli addetti alla sicurezza. Una volta uscito è scappato per i campi. Era ubriaco e in preda ad uno stato di agitazione psicomotorio. Non riusciva a stare fermo.