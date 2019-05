L’Esino è gonfio, sorvegliato speciale: anche i torrenti si stanno ingrossando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Esino sorvegliato speciale. La sala operativa della protezione civile regionale ha comunicato che il fiume ha superato la soglia di allarme a monte di Jesi. Per via della pioggia, che cade abbondante e senza sosta da due giorni, l’alveo è gonfio d’acqua e anche alcuni torrenti si stanno ingrossando facendo salire anche la preoccupazione. La situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile e dalla Polizia locale, in città è stato aperto il Coc-Centro operativo Comunale per registrare le situazioni di particolare criticità.