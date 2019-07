L’elicottero insegue l’auto sospetta: furto sventato presi i due fuggitivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sventato furto alla Cesanella, con i malviventi inseguiti dalla volante e dall’elicottero. Braccati, si sono dovuti fermare. Durante i controlli straordinari, eseguiti venerdì con l’ausilio del reparto volo di Pescara, è arrivata alla centrale operativa della polizia una richiesta di intervento per una macchina sospetta alla Cesanella, dove mercoledì sera una residente si era trovata i ladri in giardino. Nell’auto segnalata con targa bulgara c’erano due persone che si fermavano in prossimità delle case per guardare.Gli equipaggi in servizio hanno raggiunto il luogo indicato mentre i colleghi dall’elicottero hanno intercettato il veicolo ricercato in via Mattei. Hanno quindi fornito indicazioni alle volanti continuando a seguirlo dal cielo. Nella macchina c’erano due pregiudicati bulgari, M.I. di 30 anni e A.M. di 21. Entrambi noti per reati contro il patrimonio ed uno di essi era anche ricercato per precedenti furti commessi in Toscana. I due sono stati condotti in Commissariato e successivamente allontanati dalla città. Nel corso dei controlli straordinari, guidati dal vicequestore aggiunto Agostino Maurizio Licari, dirigente del Commissariato, sono state denunciate anche due persone per guida in stato d’ebbrezza, in collaborazione con la polizia stradale di Ancona e il reparto prevenzione crimine di Perugia. Un 18enne neo patentato è stato trovato con un tasso di poco superiore ai 0,5 grammi per litro ed un 22enne è stato trovato con 1 grammo per litro.Nel corso del servizio sono state elevate diverse contestazioni tra cui alcune per veicolo senza copertura assicurativa ed altri privi di revisione periodica. In totale sono stati impegnati 14 equipaggi e 35 operatori che hanno controllato 225 veicoli e 135 persone. In via Fiorini i poliziotti hanno fermato un furgone guidato da un pakistano, Y.G. le sue iniziali, di 45 anni domiciliato nel pesarese. Al controllo ha esibito la patente intestata ad un altro pakistano, non valida inoltre per guidare in Italia. È stato denunciato il conducente per uso di atto falso mentre il titolare della patente, N.S. di 46 anni, è stato denunciato per falsità ideologica non essendo valida la patente. Sequestrato il furgone.