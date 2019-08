Apre all'improvviso lo sportello: vola a terra l’avvocato Paradisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - L’avvocato Roberto Paradisi, consigliere comunale di Unione civica, è rimasto ferito ieri pomeriggio sul lungomare. Stava transitando in sella al suo scooter quando il conducente di un furgone in sosta ha aperto all’improvviso la portiera, colpendo il noto legale. Paradisi è rimasto ferito ma per fortuna in maniera non grave. A darne notizia è stato ieri pomeriggio in III commissione il consigliere di Senigallia Bene Comune.Si doveva parlare ieri pomeriggio degli impianti sportivi. A richiedere la convocazione della III commissione era stato proprio il consigliere Paradisi per parlare dell’attribuzione degli impianti sportivi. Dopo l’incidente ha contattato il collega di minoranza Sartini, informandolo dell’imprevisto che gli impediva di partecipare alla seduta come invece avrebbe voluto. A leggere l’ordine del giorno a suo nome è stato proprio Giorgio Sartini, dopo aver comunicato l’accaduto.