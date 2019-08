L'auto si sfrena e finisce sulla scogliera: il recupero dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - Alle sette di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti nel lungomare di Marina di Montemarciano per recuperare una Volkswagen Golf che si è sfrenata finendo sulla scogliera. I vigili del fuoco utilizzando l’autogru, hanno sollevato e rimesso in carreggiata l’auto, non si segnalano persone coinvolte.