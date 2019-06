L'auto si cappotta tre persone ferite Due sono in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Un altro incidente nel comprensorio fabrianese e tanta paura per un'auto che questo pomeriggio per cause ancora in fase di accertamento si è capottata con le tre persone a bordo che sono rimaste ferite. Tutte sono rimaste sempre coscienti ma due di loro in condizioni abbastanza serie sono stati portati con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette, una terza persona invece con l'ambulanza è stata portata al Profili di Fabriano.