Anziano in bici falciato da un'automobile Caccia al pirata della strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - L’auto entra nella rotatoria, travolge un anziano in bici e si allontana. È accaduto ieri pomeriggio verso le 15,20 alla rotatoria di viale don Minzoni all’incrocio con via Cascamificio, nei pressi del McDonald’s. È caccia a un’utilitaria di colore scuro, sembra una Fiat Punto, che dopo l’investimento del ciclista - un pensionato di 90 anni jesino che tornava dalla spesa al centro commerciale Il Torrione - ha continuato la corsa senza fermarsi a prestare soccorso.Sono stati alcuni passanti e gli altri automobilisti a lanciare l’allarme al 118 e allertare la Polizia locale. Può essere, ma lo stabiliranno poi gli agenti, che l’automobilista non si sia accorto di aver urtato la bici. L’anziano, che nonostante la brutta caduta è rimasto sempre cosciente, è stato soccorso da 118 e Croce verde. È stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. La polizia locale si è messa alla ricerca della Fiat Punto, che dopo aver travolto il 90enne e averlo fatto cadere si è allontanata in direzione viale don Minzoni. Ogni informazione da parte di testimoni o persone che hanno assistito al fatto può essere utile a rintracciare l’autore dell’investimento e accertare le sue responsabilità. L’automobilista, quando sarà stato rintracciato, rischia una denuncia per fuga a seguito di incidente stradale ed omissione di soccorso.