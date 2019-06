L’ascensore di un palazzo si blocca e un 70enne resta prigioniero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Vigili del fuoco e Croce Gialla accorrono in piazza del Papa. Un arrivo che ha suscitato apprensione nel tardo di pomeriggio, quando la piazza è molto frequentata, ma che per fortuna si è risolto senza particolari problemi. È infatti successo che un uomo di 70 anni sia rimasto bloccato in ascensore in un palazzo. I vigili del fuoco hanno provveduto a farlo uscire in tempi così rapidi che l’uomo ha rifiutato il ricovero.