L’anziana vicina non prende sonno di notte e trascina in tribunale i calciatori

ANCONA - In campo non lasciò il segno, anche perché mister Cornacchini gli concedeva per lo più spezzoni di partita, ma tra le mura domestiche sì. Così almeno sostiene l’anziana vicina di casa che in quei mesi, a suo dire, di notte non riusciva a chiudere occhio. Colpa degli inquilini del piano di sopra che, fra cenette romantiche, partite alla Playstation, risate e schiamazzi, avrebbero superato spesso i decibel della quiete condominiale.