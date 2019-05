Mondo della scuola in lutto: l’addio alla prof Luciana Budini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Il mondo della scuola in lutto per la scomparsa della professoressa Luciana Budini: è deceduta nella notte tra mercoledì e giovedì, a 70 anni, nell’ospedale cittadino. I funerali si sono svolti ieri presso la chiesa di Santa Maria Goretti, poi la tumulazione presso il cimitero maggiore delle Grazie. La prof in pensione lascia il marito Paolo e tutta la sua grande famiglia.