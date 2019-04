L’addio ad Adriano Paci oggi alle ore 10,30 nella chiesa dei Servi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria dei Servi, in via del Conero, i funerali di Adriano Paci, commerciante in pensione, volto storico di Stadio Bar, morto l’altra sera all’età di 86 anni, dopo un’improvviso malore nella sua abitazione di via Panoramica. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di emozioni e ieri i social erano costellati di ricordi e di condoglianze rivolte ai figli Andrea e Fabrizio, che portano avanti l’attività di famiglia allo Stadio Bar, e Massimo che si occupa del bar Moldavia. Molti ne ricordano la cortesia e il sorriso da dietro il bancone del bar che aveva aperto all’angolo tra corso Amendola e il Viale, nei pressi dello stadio Dorico il 18 gennaio del 1958, assieme alla moglie Emidia, scomparsa l’anno scorso. Da giovane, per 10 anni, aveva fatto il cameriere, al Miramare del Passetto e al Roma e Pace, poi si era iscritto alla scuola alberghiera a Ginevra e da lì era andato a dirigere un ristorante a Macerata, fino a quando s’era aperta la possibilità di aprire un bar ad Ancona, colta al volo. Adriano Paci era un’istituzione cittadina, specie nel quartiere Adriatico, e anche di recente si vedeva al bar. «Quante chiacchierate la mattina durante colazione - lo ricordano sui social -, per noi eri come un nonno».