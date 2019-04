L’abbraccio non riesce nonnino riesce a sventare il furto della collana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tenta di sfilare una collana d’oro ad un anziano ma all’ultimo istante il pensionato riesce a sfuggire all’abbraccio della ladra. Che per una volta viene beffata. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in via Santa Margherita non distante dall’incrocio con via Thaon De Revel la strada che costeggia la sottostante piscina del Passetto. Protagonista dela vicenda un pensionato anconetano di 80 anni residente proprio dalle parti di via Santa Margherita.L’uomo stava tornando a casa in tarda mattinata quando nei pressi di un negozio gli si è fatta incontro una donna di circa 40 anni truccata e ben vestita. Ed è iniziata la consueta scenetta che, per lo più, si conclude con il furto dell’orologio o della collanina ai danni degli anziani. Quando i due si sono incrociati lungo il marciapiede, infatti, la donna con un gesto repentino ha cercato di abbracciare il pensionato con una scusa banale. Un gesto che ha insospettito l’uomo anche per il fatto che la ladra con una torsione del busto ha provato in tutti i modi ad attaccarsi con le mani al collo del pensionato mimando un gesto di affetto.Sta di fatto che l’anziano senza scomporsi più di tanto è riuscito ad allontanare la donna che ha poi preferito allontanarsi da via Santa Margherita in direzione di via Pola. Non si esclude che proprio nei paraggi ci potrebbe essere stato un complice che attendeva la donna in macchina. Che la ladra puntasse alla catena che aveva al collo il pensionato se ne è reso conto quando è arrivato a casa.Una volta sfilato il maglione e la camicia, l’anziano si è ritrovato in terra la catena che fino a qualche istante prima aveva al collo. Una cosa è certa la ladra quanto mai abile e precisa era riuscita in pochi secondi ad aprire il gancio di sicurezza della catenina durante quel tentativo di abbraccio al collo dell’anziano ma all’ultimo istante qualcosa non è andato per il verso giusto con la donna che non è riuscita ad afferrare la catena. Le forze dell’ordine raccomandano di segnalare al più presto episodi del genere per consentire di riuscire a catturare la donna che è diventata un incubo per la popolazione anziana di Ancona.