Settimo scudetto di fila Juventini troppo chiassosi I carabinieri dicono stop

ANCONA - Juventini troppo chiassosi, le forze dell’ordine interrompono la festa. Tra cori, urla e sfottò, sembrava di stare allo stadio. Così i vicini, spazientiti, hanno chiamato il 112 per far scendere il silenzio in un condominio nella zona del Passetto. Il party-scudetto è esploso domenica sera, attorno alle 22,30, al termine di Roma-Juve finita 0-0. Il punto che bastava per l’aritmetica certezza della conquista del settimo titolo italiano di fila ha mandato in estasi un gruppo di amici che si erano riuniti davanti alla tv per assistere al match decisivo. Tra birre e spuntini, la serata è scorsa via senza particolari sussulti. Ma al fischio finale è scoppiata l’esultanza. Che qualcuno, nel palazzo, non ha gradito. Così, dopo mezz’ora di cori e festeggiamenti, i vicini hanno chiamato i carabinieri che, una volta sul posto, hanno redarguito la decina di juventini, invitandoli a fare più piano.