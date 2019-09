Jp Industries, riparte la produzione: reparti in funzione due mesi, per ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Riparte la produzione alla Jp Industries. Per ora, l’attività durerà un paio di mesi, ma l’azione è finalizzata a proseguire sulla strada del rilancio. Il segnale importante è giunto ieri sera, al termine del vertice dei sindacati con i legali dell’azienda e i due commissari giudiziari Simona Romagnoli di Jesi e Guido Paolucci di Roma, nominati nei mesi scorsi dal Tribunale di Ancona (sezione fallimentare), dopo che la Jp aveva chiesto di accedere al concordato in bianco. Un incontro che è servito per fare un quadro della situazione dell’azienda e tracciare il percorso proteso a risolvere alcune questioni pendenti, fermo restando che d’ora in avanti sarà necessario accelerare i tempi per la stesura del nuovo piano di ristrutturazione e l’individuazione di ulteriori ammortizzatori sociali che possano accompagnare il piano. Dal confronto è emerso che alcuni rapporti con i fornitori sono stati risolti, altri devono essere rispettati. E questo aspetto assume non poca rilevanza, poiché dovrà dare all’azienda maggiore serenità e consentirle di ripartire finalmente con la produzione, già slittata troppe volte.