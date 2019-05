Jp Industries, i sindacati sollecitano il ministero Chiesta una convocazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - «Urge una convocazione delle parti sociali e dell’azienda, affinché tutti insieme si faccia il possibile per giungere a una conclusione positiva della vertenza. Garantire il futuro della Jp Industries deve essere la priorità per chi vi lavora e per un vasto comprensorio». È un nuovo accorato appello quello che Fim, Fiom e Uilm rivolgono al ministero dello Sviluppo economico, poiché, a distanza di oltre quattro mesi dall’ultimo vertice che si svolto a Roma, non si è saputo più nulla in merito all’eventuale partner che dovrebbe affiancare il titolare della Jp Giovanni Porcarelli per consentirgli di partire con il progetto industriale.«Riteniamo inadeguato il comportamento del Mise su una vicenda estremamente delicata, come quella della Jp - sottolineano i sindacati - perché, dopo il confronto del 10 gennaio, non si hanno ancora notizie né della convocazione del tavolo di crisi che sarebbe dovuta arrivare nel giro di poche settimane né delle azioni messe in campo dallo stesso Mise. Attualmente, in sostanza, non è previsto nessun incontro con le parti sociali». E restano ormai appena otto mesi di cassa integrazione straordinaria per gli oltre 600 dipendenti dei due stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e del Maragone e di quello umbro di Gaifana. «La ricerca di un partner, il monitoraggio delle produzioni e delle reali condizioni dell’azienda sono temi importanti già affrontati nei vertici precedenti - osservano le organizzazioni sindacali - e, come tali, meritano attenzione e non possono essere sottovalutati, con il rischio che il tempo passi veloce inesorabilmente e ci si ritrovi poi nuovamente a gestire la situazione in emergenza. È indispensabile continuare il percorso intrapreso alla fine del 2018, che ha portato alla sottoscrizione della cassa integrazione con l’assunzione di rispettivi impegni e l’assegnazione di precisi compiti».