Jesina calcio nel mirino della Finanza: frode fiscale spariti due milioni di euro

JESI - Compensi sportivi riportati nelle scritture contabili ma, a quanto pare, mai realmente o completamente corrisposti ai bomber del rettangolo verde, né tanto meno a mister e dirigenti. Arrivando in questa maniera a iscrivere a bilancio passività per oltre due milioni di euro e a distrarre dai conti della società, in contanti e sotto forma di evasione, somme destinate ad altri fini e oggi scomparse. Sono le accuse che stanno mettendo nei guai la Jesina calcio e costate al momento la denuncia all’autorità giudiziaria di un ex amministratore. È stata la Guardia di Finanza di Jesi, con l’operazione “Cartellino giallo”, a portare in evidenza quello che sarebbe stato un complesso sistema di frode fiscale, posto in essere attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro.