Una volante resta coinvolta in un incidente Poliziotto ferito

JESI - Incidente stradale in via Pastore, nella zona industriale Zipa, ieri mattina. Una persona è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” con un codice verd, ma la particolarità del sinistro è che ha visto coinvolta la volante del Commissariato. E il ferito, per fortuna non grave, è proprio uno degli agenti in servizio che si trovava al volante del mezzo e che ha accusato il classico colpo di frusta, con un forte dolore alla spalla.Lo scontro è avvenuto verso le 10, al semaforo tra via Leone XIII e via Di Vittorio, nei pressi della sede di “Farmacentro”. A scontrarsi con la volante, è stata una Lancia Y condotta da un uomo di 38 anni residente a Osimo. Dinamica al vaglio della Polizia locale, intervenuta con due pattuglie. L’agente ferito è stato trasportato con un’ambulanza della Croce verde al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto a verificare le condizioni dei suoi agenti e la situazione, è intervenuto anche il dirigente del Commissariato Mario Sica.