Violenta lite al parco Ragazzo ferito inveisce anche contro i soccorritori

JESI - Se le sono date di santa ragione, non prima di essersi insultati e sputati addosso. Poi quando sono volati i pugni in testa, qualche passante si è accorto e temendo un epilogo più grave, ha lanciato l’allarme al 118. L’ambulanza della Croce Verde è intervenuta ieri alle 15,40 al parco del Vallato con un codice giallo per soccorrere un ragazzo magrebino, 23enne che era rimasto a terra dopo essere stato colpito violentemente al volto da un connazionale, anche lui ventenne.I due ragazzi si conoscevano, ma non sono chiari i motivi che abbiano acceso la lite, sfociata nel sangue. All’arrivo dei sanitari, che hanno anche dovuto calmare gli animi, ci sono stati attimi di tensione e di concitazione. L’esagitato – completamente fuori di sé anche per via dei fumi dell’alcol - ha lanciato degli sputi e inveito anche contro i sanitari, prima di essere allontanato dalle forze dell’ordine, nel frattempo avvisate della violenta lite e intervenute a verificare la situazione. Il ferito è stato trasportato con un codice giallo traumatico al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso ed è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi, per fortuna. Ha riportato solo qualche contusione e lievi traumi giudicati dai medici guaribili in cinque-sette giorni. La violenta lite, avvenuta proprio a ridosso dell’ascensore del parco del Vallato, nella parte sottostante quella dei giardini, riaccende un problema mai sopito sulla sicurezza nella zona. Proprio la settimana scorsa su queste colonne i residenti della zona di via del Molino e quelli del Comitato del Parco, avevano sollevato una protesta per porre all’attenzione dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine diverse questioni tra cui il ripetersi di atti vandalici sulle auto in sosta e ai danni dei cortili delle abitazioni, schiamazzi notturni nel parco, episodi di spaccio anche tra minorenni e aggressioni.