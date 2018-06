Villa Serena, vietato usare cucinette â€‹ e frigo La Cgil adesso alza la voce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Continuano gli interventi della nuova proprietà delle due importanti strutture sanitarie private, Villa Igea di Ancona e Villa Serena di Jesi contro il proprio personale». Così Alberto Beltrani della Fp Cgil Marche. «L’ultimo, in ordine di tempo l’8 giugno: un’ indigesta circolare interna fa assoluto divieto ai dipendenti delle due strutture di “utilizzare le cucinette dei reparti ed i frigoriferi per consumare qualsiasi cibo ad uso personale” adducendo a motivazione la necessità di “rispettare le leggi”, senza tuttavia precisare quali. L’ennesimo intervento, dunque, contro il personale».Questo, infatti, fa notare la Cgil, «accade dopo l’abbassamento degli stipendi deciso dai Petruzzi per tutti i dipendenti delle Marche, determinato dall’improvvisa decisione di disapplicare la circolare Aiop che ne prevedeva il riconoscimento in conseguenza delle maggiori tariffe riconosciute dalla Regione Marche a copertura di maggiori di costi contrattuali in realtà mai sostenuti».Ma anche, prosegue Beltrani, « dopo tutte le criticità che i lavoratori di Villa Serena sopportano, continuando a lavorare in condizioni di difficile convivenza con i lavori di ristrutturazione della Casa di Cura che l’azienda sta portando avanti e che costringerebbero lavoratori e pazienti a sopportare per tutto il giorno fastidiosi rumori determinati da trapani e martelli pneumatici». E poi c’è stata la raffica di contestazioni disciplinari che hanno interessato e continuano ad interessare, molti lavoratori di Villa Serena «per asserite irregolarità di tenuta delle cartelle cliniche».E poi «i ben 4 licenziamenti in tronco disposti dalla nuova proprietà». La Fp Cgil, dichiara il segretario regionale Alberto Beltrani, «chiederà agli organi di competenza, la verifica di tutte le norme su salute e sicurezza per tutti i cantieri interni delle strutture, oltre che, al Presidente Ceriscioli, una verifica degli standard di assistenza erogati».