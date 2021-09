Alla vigilia del Mancini Day il ct della Nazionale campione d'Europa stasera ospite da Bruno Vespa

JESI - Sul prato verde dello stadio “Franchi” di Firenze, a due passi dalla casa del calcio italiano a Coverciano, il Ct della Nazionale azzurra Campione d’Europa Roberto Mancini e Bruno Vespa lanciano insieme la prima puntata della nuova stagione di Porta a Porta. Quello che da 25 anni è una vera e propria istituzione televisiva, ovvero l’appuntamento con politica, società e cronaca nella seconda serata di Rai 1, vedrà, stasera, ospite per la puntata inaugurale proprio il tecnico jesino.



Una presenza che aprirà una finestra su Jesi e sulla festa che, per domani sera al PalaTriccoli, la sua città d’origine prepara all’illustre concittadino. Nello spot del Franchi, Mancini assicura «ancora tanti gol» per le sfide che continuano dell’Italia. E poi fa da spalla ai temi d’attualità lanciati da Vespa, aggiungendo che per quelle che sono le tanto attese e ormai quasi mitiche riforme «non ci saranno tempi supplementari» e infine invitando tutti a vaccinarsi contro il Covid 19. Si avvicina intanto il “Mancini Day”. I mille e trecento posti disponibili e consentiti dalle normative anti-Covid (accesso con Green pass) sono già stati tutti prenotati e assegnati.

A tal proposito il Comune ricorda che la serata potrà essere seguita in diretta web sul sito dell’ente (www.comune.jesi.an.it) e che le forze dell’ordine raccomandano ai non prenotati di non presentarsi al palas per tentare comunque l’ingresso, che non sarà consentito. A Porta a Porta, questa sera, una anteprima della festa la rappresenteranno il servizio girato nei giorni scorsi in città dall’inviato Mauro Giliberti, con una ricca carrellata di curiosità e aneddoti raccontati da tanti personaggi legati a Mancini, e lo stacco finale sui lavori di allestimento al palasport.



Qui la macchina organizzativa di Comune e Fondazione Pergolesi Spontini sta operando di concerto con la Prefettura. La serata sarà condotta dal giornalista Marino Bartoletti e alternerà video sulla cavalcata azzurra fino alla vittoria di Londra e momenti musicali. Sul palco verrà posizionata anche la Coppa Europa che la Federcalcio porterà a Jesi per arricchire la festa dedicata al commissario tecnico.



A Mancini nell’occasione sarà conferito ufficialmente il titolo di “ambasciatore di Jesi nel mondo”, il riconoscimento attribuitogli dal Consiglio comunale quale attestato di stima e di gratitudine per aver contribuito a dare prestigio alla città. A tale proposito, questa sera la riunione d’urgenza del Consiglio comunale per dare seguito, con la formalizzazione amministrativa, all’approvazione unanime della mozione che lo scorso luglio aveva proposto l’assegnazione a Mancini del titolo, da poco istituito a seguito della recente revisione dello Statuto e per la prima volta in assoluto assegnato proprio al Ct. Giovedì prossimo poi in Consiglio approderà la proposta, a firma sia delle liste civiche di maggioranza Jesiamo, Jesinsieme e Patto per Jesi sia di Pd e Jesi in Comune per l’opposizione, per due ulteriori “ambasciatori di Jesi”: la giovanissima Alfiere della Repubblica Virginia Barchiesi e la gloria sportiva del Club Scherma Jesi.

