Vigili del fuoco e un familiare trovano la donna distesa a terra senza vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Dramma a Jesi con una donna anziana trovata morta in casa in via Ragazzi del '99 vicino al parco del Ventaglio. Intorno alle 8 è arrivata la richiesta di intervento con i vigili del fuoco che erano pronti ad usare anche l'autoscala ma l'arrivo sul posto di un familiare ha reso le operazioni più veloci anche se una volta entrati nell'appartamento è arrivata la più triste delle notizie con la donna trovata a terra senza vita. Sul posto per far luce sull'accaduto anche i carabinieri.