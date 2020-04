JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11.45 a Jesi in via Cannuccia per un incendio sterpi. La squadra intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4X4 ha lavorato circa due ore per mettere in sicurezza la zona dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte.



