Via Paradiso-via dei Colli: sos multe. Troppi incidenti, arriva l’autovelox

JESI - Autovelox in arrivo in via Paradiso e via dei Colli: l’apparecchio, bidirezionale, di rilevazione delle infrazioni dei limiti di velocità, sarà posizionato a rotazione nelle quattro postazioni in via di installazione in questa parte prettamente residenziale di Jesi a nord del centro. Una novità che, è l’auspicio, dissuaderà i conducenti - che non potranno sapere dove il velox sarà di volta in volta attivo- dal far pesare il piede sull’acceleratore.



Il Comune è pronto a dare il via ad una sperimentazione di due mesi contro il fenomeno dell’eccesso di velocità in due delle strade più a rischio sotto questo punto di vista, come testimoniato dagli incidenti e anche delle richieste di porre rimedio avanzate dai residenti negli incontri con l’amministrazione comunale. Non è una maniera per fare cassa, previene le critiche rituali in questi casi l’assessora alla mobilità Cinzia Napolitano: «È evidente che si punta alla prevenzione con strumenti pensati non per far cassa, perché diversamente tutte e quattro le postazioni sarebbero dotate di autovelox fissi, piuttosto per dissuadere gli automobilisti dal pigiare troppo sull’acceleratore. Diamo corso a quanto condiviso con i residenti attraverso un progetto dedicato».

Il progetto in questione prevede anche un report prima e dopo l’installazione, oltre a sessioni di supporto sia al controllo delle infrazioni sia all’attività di sensibilizzazione mediatica e culturale nei confronti della cittadinanza. Al termine della sperimentazione e acquisiti i dati del monitoraggio finale sulle vie interessate, l’Amministrazione comunale sarà in grado di poter valutare la scelta definitiva. I box e l’autovelox fanno parte della dotazione concessa al Comune di Jesi che ha aderito ad un più ampio progetto di educazione stradale che vuole stimolare comportamenti corretti quando si è in strada.

A curare l’iniziativa è una ditta specializzata, la Noisicuri Project di Brescia che insieme all’Asaps - Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale - ha avviato con gli enti locali una campagna di contrasto alla disattenzione e ai comportamenti pericolosi al volante denominata “Attenta-Mente”. È attraverso l’adesione a tale campagna, formalizzata dal Comando di Polizia Locale, che il Comune di Jesi si vedrà consegnare quattro postazioni di supporto da installare nei tratti considerati più pericolosi di Via Paradiso e Via dei Colli, comprensive del noleggio di una apparecchiatura autovelox bidirezionale, in grado dunque di misurare la velocità per entrambi i sensi di marcia. Nei mesi scorsi erano stati i consiglieri di maggioranza consiglieri Matteo Baleani (Jesiamo), Michele Caimmi e Sandro Angeletti (Jesinsieme) a segnalare i rischi per la sicurezza avvertiti da residenti e pedoni in generale nella zona. «È necessario – era stata l’indicazione- migliorare le condizioni di via Paradiso e assicurare il rispetto del limite di velocità lungo questo tratto stradale, in parte sprovvisto di marciapiedi e di adeguati spazi laterali per il transito di pedoni e ciclisti e di piazzole di sosta per i mezzi pubblici esterni alla carreggiata».



« Via Paradiso - avevano anche sostenuto - è diventata negli anni anche un’importante via di accesso al centro cittadino per chi proviene dall’Acquasanta e dalla strada intercomunale San Marcello - Jesi e ha visto la nascita di nuovi insediamenti abitativi, trasformando il tratto in oggetto in un asse viario ad intensità di traffico medio-alta». Un’area in cui quotidianamente convivono «auto spesso a velocità elevata, runner e ciclisti», con rischi notevoli.

