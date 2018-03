Carabinieri vedono lo spaccio in diretta: arrestato pusher 20enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Tenevano da un po’ di tempo sott’occhio la zona del Vallato, dov’erano stati segnalati episodi di spaccio tra i giovani: i carabinieri hanno fatto centro sorprendendo in flagranza un giovane pusher.Lo hanno visto ricevere una banconota e consegnare ad un altro ragazzo un involucro estratto dalle tasche. Immediato è scattato il controllo: bloccato lo spacciatore, un bengalese 20enne residente in città, malgrado l’estremo tentativo di disfarsi dell’hashish. Fermato anche l’altro ragazzo, che ha cercato di nascondere lo stupefacente, hashish pagato 5 euro, negli slip. Nell’auto del giovane pusher venivano trovate altre 5 dosi di hashish e 7 grammi di marijuana, tutto pronto per essere spacciato. Il ragazzo è stato arrestato e posto ai domiciliari.