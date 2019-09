Vandali in centro danneggiano dieci auto. Distrutti gli specchietti per dispetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un raid vandalico in piena regola è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica ai danni di almeno dieci vetture parcheggiate in pieno centro a Jesi. Ignoti sono entrati in azione verso le 4 – quello l’orario indicato da alcuni residenti svegliati da rumori provenienti dalla strada – e hanno danneggiato gli specchietti retrovisori del lato passeggero delle vetture parcheggiate lungo corso Matteotti, in corrispondenza dei giardini dell’ex laboratorio analisi ma dalla parte destra della carreggiata, di fronte a negozi e abitazioni. Dieci i veicoli che hanno subìto danni. E non sarebbe la prima volta che accade: già una settimana fa, un’altra vettura, parcheggiata sempre in quello stesso punto, era stata presa di mira da qualche balordo che ne aveva spaccato il lunotto posteriore provocando ingenti danni.