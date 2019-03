Vandali scatenati al campo del Prato: violato il rifugio di mister Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Vandali in azione al campo sportivo San Sebastiano del quartiere Prato. La storica “casa” dell’Aurora, qui ha mosso i primi passi da calciatore anche l’attuale Ct della Nazionale di calcio azzurra Roberto Mancini, oggi gestito in collaborazione con la Jesina femminile. Il tutto è accaduto in pieno giorno, intorno all’ora di pranzo di sabato scorso, quando ignoti hanno sfondato due porte e rotto il distributore automatico di bevande e snack nei locali della palazzina spogliatoi e uffici. Nulla è stato sottratto, forse perché i protagonisti dell’incursione non sono riusciti a scassinare il distributore.Unico frutto del raid i danneggiamenti, scoperti dai responsabili della società Jesina Calcio femminile nel pomeriggio di sabato, dopo che né la sera precedente, quando la squadra si era allenata sul campo fino alle 22,30, né la mattina stessa niente di anomalo era stato notato.