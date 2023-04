JESI - Giosuè aveva solo 18 anni, la sua vita è stata spezzata in via Madonna del Piano, all’incrocio tra Pianello Vallesina e via Molino. Era il 3 novembre 2017. Kevin di anni ne aveva 31 e combatteva con una malattia che il 4 aprile dello scorso anno lo ha strappato per sempre all’amore della famiglia. Due storie segnate dal dramma senza fine della morte di un figlio e dal dolore profondo del vilipendio delle loro tombe. Una vergogna.

I danneggiamenti

Da due mesi all’incrocio maledetto dell’incidente di Giosuè Spera spariscono o vengono danneggiati lumini e oggetti depositati nella pietra miliare del ricordo con la foto del ragazzo. Un segno di quella tragedia, voluto dagli amici, che avevano lasciato il casco di Giosuè, fiori, oggetti e ceri. Qualche ignobile si diverte a rompere i lumini, rubare gli angeli di gesso o danneggiare quel piccolo altarino che la famiglia cura con tanto amore. «Per noi curare quella pietra con la foto di nostro figlio è una piccola consolazione – dicono i familiari – mettiamo lumini, fiori. Ma qualcuno continua a portarli via o romperli. Dispetti sciocchi forse, ma che a noi fanno malissimo al cuore perché non rispettano il nostro dolore». Ignoti hanno rubato un anello depositato da uno degli amici più cari di Giosuè, poi sono spariti lumini votivi e angioletti di gesso. I genitori li hanno rimessi e incollati, ma li hanno rotti, staccati e buttati nei campi. Hanno anche girato il casco di Giosuè -prima rivolto con la visiera verso la strada come una sorta di monito a chi passa- dalla parte opposta.



Il dolore



Soffrono tantissimo anche i genitori di Kevin Boccolini, che nel giorno dell’anniversario della morte del loro amatissimo figlio, il 4 aprile, hanno lasciato sulla sua tomba, al cimitero di Chiaravalle degli oggetti simbolo della Pasqua: ramoscelli d’ulivo, primule, un coniglietto pasquale e piccoli addobbi. «Erano un modo per la mamma di stare con il figlio durante questi santi giorni, per pregare – dice l’avvocato Monia Mancini, cugina di Kevin – e li avete rubati. Quando i genitori Gabriella e Fulvio mercoledì sono andati al cimitero (come fanno ogni giorno da un anno) non c’erano più. E’ stato ed è devastante, la mamma piange ancora. Kevin era una persona super speciale e non meritava questo vilipendio». E ai responsabili: «Siete la vergogna umana. Riportate tutto, siete da paura, siete orrori umani».