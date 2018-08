Va a fuoco l'appartamento si salva da fumo e fiamme rifugiandosi su un balcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Risveglio da paura a Borgo Minonna per un Incendio divampato in in un appartamento di via Tronto. L’allarme è scattato poco dopo le 7 e i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi sono arrivati in tempo per soccorrere una persona che per sfuggire al fuoco di era riparata in un balcone, mentre l’appartamento era invaso dal fumo.