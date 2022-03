Precipita dalla balconata di un colombario, choc al cimitero di Jesi: portato all'ospedale in elicottero, è grave

JESI – E' stato portato all'ospedale di Torrette in elicottero, ed è in gravi condizioni, un uomo di 54 anni precipitato dalla balconata di un colombario all'interno del cimitero di Jesi. Erano circa le 10,30 di questa mattina quando alcune persone che erano andare a portare un fiore ai propri cari hanno notato l'uomo a terra. Subito sono scattati i soccorsi. Si è alzata in volo l'eliambulanza del 118, mentre sul posto intervenivano l'automedica e un mezzo della Croce Verde di Jesi. Il 54enne sarebbe precipitato da un'altezza di 3-4 metri, battendo la testa e la schiena. È stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

