Travolta da un'auto davanti alla casa di riposo. Muore un'anziana

JESI - Investimento mortale in via Gramsci, inutili i soccorsi per un’anziana. L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nei pressi dell’ingresso della Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”. A perdere la vita è una 79enne (L.T. le sue iniziali) jesina,investita da una Citroen C3 Aircross condotta da un 50enne anch’egli jesino. La vettura proveniva da via Murri e scendeva verso via Gramsci. L’impatto, in un punto dove non ci sono le strisce pedonali, è stato violentissimo, tanto che la poveretta è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Era esanime in una pozza di sangue.



A lanciare l’allarme al 118 è stato l’automobilista, illeso ma sotto choc. Sul posto sono intervenuti in codice rosso di massima urgenza i sanitari della Croce verde di Jesi e dell’automedica del 118, che hanno praticato 40 minuti di massaggio cardiaco per tentare di rianimarla, inutilmente purtroppo. Il cuore ha smesso di battere e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e stendere un lenzuolo bianco per coprire il cadavere. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti anatomopatologici necessari.



I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia locale, intervenuta con la pattuglia e il comandante Cristian Lupidi. La viabilità, deviata per consentire i soccorsi, è stata gestita dai Carabinieri del comando di Jesi. L’auto investitrice è stata sequestrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA