Si è spenta a 43 anni Estela, il volto amico del volontariato: «Il sole nel suo sorriso». Lascia due bambini

JESI - Era nata 43 anni fa in Portogallo, nel quartiere Massarelos a Porto. Ma da tempo la sua casa era diventata Jesi, con il compagno e poi marito Carlo. Maria Estela Almeida Gomes, giovane e dolce mamma di due bambini, si è purtroppo spenta giovedì scorso, vittima di una malattia con la quale combatteva da un paio d’anni.

In città quello di Estela era diventato nel tempo il sorriso di un volto noto e amico anche per chi non la conosceva in prima persona, a lungo impegnato nell’associazionismo. In particolare come è accaduto per anni in occasione degli eventi e dell’appuntamento con Equa la festa a Villa Borgognoni, la manifestazione dalle tante anime a lungo ospitata dal parco della struttura di via Crivelli. L’allegria, la disponibilità e la spontanea predisposizione alla solidarietà facevano di Estela un punto di riferimento sul quale poter contare, con la serena generosità che la contraddistingueva. Davanti alla dolorosa notizia della scomparsa di Estela, tutti coloro che l’hanno conosciuta negli anni ne ricordano la gioia negli occhi e nel volto che colpiva ad ogni incontro.

E c’è chi di lei scrive: «Aveva il sole nel sorriso». Ieri mattina, con rito cattolico nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori di Jesi, si sono svolti i funerali per l’ultimo saluto a questa giovane donna tolta troppo presto agli affetti e intorno alla famiglia della quale si stringe con calore l’abbraccio di tanti amici e amiche.

