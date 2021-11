Coronavirus, tre ospiti e due operatori della casa di riposo risultati positivi. Sospese tutte le visite dei parenti

JESI - Tre ospiti e due operatori della casa di riposo di Jesi positivi al Coronavirus. Ne dà notizia l'Asp 9 precisando che sono «scattati tutti i protocolli di sicurezza». Le visite dei parenti sono state sospese, è stato deciso che ogni contatto potrà avvenire solo con le videochiamate e sono state rafforzate le misure per garantire i servizi primari nella massima sicurezza.

Altri provvedimenti potranno essere presi non appena si conoscerà l'esito dei tamponi molecolari degli altri ospiti. I cinque casi positivi sono emersi nel corso della campagna di somministrazione della terza dose a 102 dei 106 ospiti complessivi. Ne sono rimasti fuori 2, specifica la nota dell'Ambito sociale, «due no vax per scelta e una coppia, risultati positivi al tampone rapido e poi al molecolare. Totalmente asintomatici i due operatori».

