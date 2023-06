JESI Ponte San Carlo, scattano le prove generali in vista della futura prossima demolizione: dalle 7 di domattina alle 18 di mercoledì 7 giugno chiusura totale al traffico per i veicoli, così da sperimentare che accadrà quando, a fine estate, la struttura sarà abbattuta, con il nuovo passaggio sopra l’Esino che non sarà pronto prima del luglio 2024. Dalle 7 di domani via Marconi, all’altezza del San Carlo, sarà chiusa in ingresso verso Jesi tra i civici 1 e 170 e in uscita fra i civici 173 e 2/a.

I particolari



Stop su entrambe le corsie di marcia: unici autorizzati a passare in caso di necessità i mezzi di soccorso, quelli della ditta incaricata dei lavori e che ha iniziato l’insediamento del cantiere e i mezzi di Comune e Viva Servizi, che della spesa per rifare il ponte partecipa dato che sul San Carlo passano (e torneranno a passare anche sul nuovo dopo lo spostamento transitorio dei prossimi mesi) le condotte dei servizi. «Con la chiusura dell’infrastruttura - spiegano dal Comune - gli accessi alla città potranno avvenire attraverso la superstrada, utilizzando le uscite di Jesi Est (consigliata) o Jesi Ovest o percorrendo via Piandelmedico fino all’altezza dell’uscita dello svincolo Jesi Ovest».

Chi percorre via Marconi potrà arrivare da un lato o dall’altro fino ai civici 1 e 173 e lì invertire la marcia. Sarà chiusa l’immissione su via Marconi di via Minonna. Spiega l’amministrazione: «Alla luce dei vari tavoli di confronto si è condivisa l’opportunità di effettuare una chiusura sperimentale di tre giorni del ponte San Carlo per avere un quadro che consenta una prima verifica circa la situazione da affrontare nel momento in cui si procederà con la sua demolizione e la successiva ricostruzione.

La chiusura sperimentale sarà effettuata in occasione degli ultimi giorni di scuola. I giorni sono stati individuati anche in funzione dei risultati del sondaggio a suo tempo effettuato tra i residenti di Minonna e località limitrofe, in cui emergeva che il lunedì è il giorno dove si registra un maggior numero di mezzi circolanti lungo il ponte, mentre il mercoledì è ugualmente un giorno sensibile in coincidenza del mercato cittadino».



La vigilanza



Nel quartiere Minonna sarà presente la stazione mobile della polizia locale con un presidio. Il dispensario farmaceutico, gestito dalla farmacia Grammercato sarà aperto con orari 8.30 - 12.30 e 17 - 19.30 (negli altri giorni, a ponte ancora in piedi, è invece attivo di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 8.30-13). In questi tre giorni sarà attivo un servizio bus navetta, prevalentemente gratuito, che collegherà il quartiere Minonna a Portavalle, da dove si potrà proseguire per raggiungere le altre zone della città.