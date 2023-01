JESI - Netto calo delle multe, più lieve per quel che riguarda il numero degli incidenti stradali. Sono i dati relativi al 2022, in rapporto con quelli del 2021, comunicati ieri dalla Polizia Locale di Jesi, come da tradizione, nel giorno del patrono del Corpo, San Sebastiano. Nel corso dell’anno passato, 12.565 le infrazioni al Codice della Strada per le quali sono stati elevati verbali, 121 invece le violazioni amministrative. Nei dodici mesi precedenti erano rispettivamente state 14.427 e 367.

I sinistri



Gli incidenti rilevati dalla Polizia Locale sono invece stati 308, 213 dei quali con danni ai mezzi e 95 con feriti. Per fortuna senza esiti fatali, come era già stato nel 2021 quando i sinistri con intervento degli agenti furono 303, di cui 197 con danni a cose e 106 con feriti. Due nel 2022 gli incidenti con conducenti in stato di ebrezza alcoolica, in nessuno dei casi invece è stato accertato che fossero alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nel dettaglio delle sanzioni, 422 quelle che – come per l’omesso uso di cinture di sicurezza o l’uso del cellulare alla guida – hanno comportato la decurtazione complessiva di 1.950 punti dalle patenti di guida. Ventisei le carte di circolazione e patenti ritirate.

Il Targa System ha colpito 296 volte, scovando 72 veicoli in circolazione con assicurazione scaduta – e che sono quindi stati sequestrati - e 224 su strada con revisione scaduta. In totale 82 i veicoli posti sotto sequestro e 26 quelli messi in stato di fermo, 183 quelli rimossi a seguito di sosta irregolare (erano stati 228 nel 2021). Sono state 3643 le sanzioni per passaggi irregolari tramite varchi elettronici.



La Polizia Locale ha percorso sul territorio 72mila 114 chilometri, 1.758 le segnalazioni telefoniche che hanno dato seguito ad interventi sul territorio. Cento le richieste pervenute per il recupero di cani e gatti abbandonati e d’altro canto nei dodici mesi del 2022 sono stati 85 i sopralluoghi che in tema di rispetto del benessere animale hanno dato luogo all’accertamento di 35 verbali di natura amministrativa, uno di natura penale e all’emanazione di due ordinanze sindacali. Inoltre i 52 sopralluoghi in materia ambientale e 54 quelli relativi all’abbandono dei rifiuti, con 6 verbali amministrativi emessi per il loro non corretto conferimento. Dai controlli ambientali è anche scaturita una segnalazione all’Ispettorato del lavoro per utilizzo di manodopera non regolare.



Il campo edilizio



Trenta i controlli edilizi effettuati con emissione di 7 verbali amministrativi, 4 penali, 9 comunicazioni alla Procura della Repubblica e inoltre il sequestro di una costruzione abusiva poi abbattuta. Cinquantacinque le violazioni amministrative riscontrate dai controlli in campo commerciale. Gli oggetti rinvenuti e riconsegnati alla Polizia Locale sono stati 60, quaranta dei quali restituiti ai legittimi proprietari. Infine 3.114 gli accertamenti anagrafici per la verifica della residenza e 28 quelli richiesti dai Servizi sociali e altri uffici. Le autorizzazioni rilasciate per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori sono state 357, per i Dehors sono state 41 e le autorizzazioni per manifestazioni 123.