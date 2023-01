JESI - Lo sport in lutto per Albenio Giacchè, 74 anni, ex giocatore dell’Aurora basket e della Spes. Si è spento domenica. Due grandi passioni le sue, la pallacanestro e il calcio, che aveva praticato negli anni Settanta ma che continuava a seguire.

Le memorie sportive dell’epoca parlano di una convocazione del giovanissimo Giacchè per un provino con la Juventus a Forlì, tanto era talentuoso nel campo della Spes di San Sebastiano allora fucina di talenti sotto l’egida di don Roberto Vigo. Grande appassionato di basket e in particolare della squadra di casa, l’Aurora, la seguiva assiduamente anche perché vi militava il nipote Noah. Aveva lavorato per una vita nell’azienda Bartera di Jesi, raggiunta la pensione si dedicava allo sport e ai nipoti. La camera ardente è allestita alla Sala del Commiato David-Icof, i funerali oggi alle 15 a San Giuseppe.