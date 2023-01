JESI - Cantiere del cavalcavia e interruzione del traffico su viale della Vittoria, corre il conto alla rovescia verso i giorni da codice rosso dal lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, quando la principale arteria e la viabilità cittadina est-ovest saranno spezzate in due tronconi dalla necessità di fermare il passaggio sotto il ponte. Mentre, sempre da lunedì e fino al 30 giugno, su tutto viale della Vittoria scatterà anche l’abbassamento del limite di velocità ai 30 chilometri orari in considerazione dei lavori.

I dettagli



Cambieranno le cose anche per la circolazione degli autobus e in particolare per il trasporto scolastico. Le fermate non subiranno modifiche per il trasporto urbano ed extraurbano, che per aggirare lo stop all’altezza del cavalcavia, uscendo e poi rientrando su viale della Vittoria a monte e a valle dello stesso, fruirà nei due sensi del percorso che tocca via Erbarella, viale Puccini, viale Verdi, viale Papa Giovanni XXIII e viale della Vittoria. Per le corse a servizio di scuole e studenti cambia invece una sola delle fermate su viale della Vittoria, a monte del ponte. Per gli studenti che frequentano gli istituti superiori in centro, la fermata di uscita sarà subito dopo l’incrocio con viale Papa Giovanni XXIII con direzione a salire (Fabriano) e la fermata di entrata all’altezza dell’Hotel Mariani con direzione a scendere (Ancona). Il tutto è stato definito in un incontro fra tecnici del Comune e rappresentanti del servizio di trasporto pubblico.

Dal 16 al 20 gennaio i lavori di risanamento del cavalcavia interesseranno il manto della parte sovrastante l’infrastruttura, con rischio di caduta di materiale. Per questo occorrerà fermarsi, nei due sensi di marcia, prima di arrivare al ponte. Di conseguenza chi viaggia su viale della Vittoria in direzione Ancona avrà l’obbligo di svoltare a sinistra su viale Papa Giovanni XXIII all’incrocio immediatamente precedente il cavalcavia (come è invece abitualmente vietato). Chi viaggia invece in direzione Roma provenendo da viale del Lavoro e da via Garibaldi, avrà prima del cavalcavia le due possibilità di svolta a destra: su via Erbarella o su via San Pietro Martire. Chi scende lungo viale Papa Giovanni XXIII, giunto al semaforo di viale della Vittoria – che sarà disattivato - dovrà voltare a destra in direzione Roma. Da un lato e dall’altro resterà la possibilità di raggiungere le attività presenti in zona e il parcheggio Mercantini, con inversione a U all’altezza dello sbarramento che sarà davanti al cavalcavia.



I percorsi alternativi



Quanto ai percorsi alternativi, chi viaggia in direzione Ancona e ha necessità di tornare su viale della Vittoria, una volta svoltato su viale Papa Giovanni XXIII potrà passare viale Papa Giovanni XXIII, viale Verdi, viale Puccini, via Erbarella. Per chi viaggia in direzione Fabriano e ha necessità di tornare su viale della Vittoria a monte del cavalcavia, percorso via San Pietro Martire, discesa su via Gramsci e poi via Rinaldi e viale Papa Giovanni XXIII. Disposta inoltre la gratuità anche del parcheggio delle Conce sul lato opposto del centro storico, così da alleggerire il traffico sul Viale e agevolare la sosta per chi si deve recare in centro.