JESI - Lavori in superstrada, occhio alla viabilità. L’Anas ha reso noto che domani inizieranno dei lavori sulla SS76 che richiederanno la chiusura dello svincolo di Jesi Centro.

Si tratta di un’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale “della Val d’Esino” che interesserà un nuovo tratto della carreggiata sud. Per consentire lo svolgimento dei lavori – avvisa Anas - il transito in corrispondenza del cantiere sarà regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Jesi Centro sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Ancona, alcol e irregolarità nella patente: nottata di sanzioni in centro

Il cronoprogramma



Il completamento di questa fase, secondo il cronoprogramma dei lavori, è previsto entro il 23 dicembre. Inevitabilmente ci saranno disagi alla circolazione, per cui si raccomanda prudenza e di moderare la velocità soprattutto in corrispondenza del cantiere e del cambio di corsia. Il 1° giugno anche lo svincolo di Jesi Est era stato interessato da lavori di risanamento, ma a seguito dell’incidente provocato da un camion che aveva perso il controllo urtando i piloni del ponte della superstrada incendiandosi. A giugno 2020, lo stesso sottopasso era stato gravemente lesionato da un camion che trasportava un escavatore richiedendone la chiusura per quasi un anno.