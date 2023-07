JESI - Ennesimo furto con spaccata in centro. A essere preso di mira è stato il negozio di toelettatura per cani Happy Dog in viale della Vittoria 40. Ignoti sono entrati in azione nella notte di venerdì alle 4. Due uomini, giovani, a volto scoperto, hanno abbattuto a pugni la vetrina principale a vasistas che si affaccia sul viale della Vittoria, poi sono entrati all’interno. Vedendo affisso il cartello della videosorveglianza e temendo di essere ripresi, hanno cercato di coprirsi il volto con il bordo della maglia e sono rimasti per 10 minuti all’interno, frugando in giro, dritti sotto alla cassa alla ricerca di chissà quale bottino.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tocca il cavo dell'alta tensione: paracadutista illeso, blackout a Filottrano



La fuga



Non essendovi nulla da rubare sono scappati a bocca asciutta, ma hanno procurato ingenti danni. «Ho dovuto sostituire subito la vetrina, un bel danno», dice sconfortata la titolare, Elhaam Jastandashti, per tutti “Ely”, una signora dolcissima di origini iraniane, in Italia dal 2015. Con tanti sacrifici ha messo in piedi la sua attività Happy Dog ad aprile dello scorso anno, diventando in poco tempo un punto di riferimento per tante famiglie della città che le affidano la cura dei loro cagnolini.

Adesso Ely ha paura. «Non è il fatto che possano tornare – ci confida – ho paura dell’indifferenza delle persone. Dalle telecamere, che puntano su un grande specchio dentro al laboratorio, si vedono i due ladri che stazionano per dieci minuti dentro la mia attività, e sul viale della Vittoria un via vai di macchine. Come è possibile che nessuno abbia visto la grande vetrina principale, che si affaccia proprio sulla strada, abbattuta? Come è possibile che nessuno abbia sentito il boato di una vetrina così grande e spessa che cade al suolo? Nessuno ha chiamato il 112».

In oltre un anno di attività non aveva mai subìto furti o atti vandalici. Questo episodio l’ha profondamente scossa, tanto che adesso non sa se andare avanti. «Non mi sento più sicura – conclude – se la gente può liberamente andare in giro e fare danni, come è successo anche ad altri negozi di questa zona che è sempre trafficatissima e residenziale, ma nessuno fa niente, come possiamo sentirci tutelati? Non so se andare avanti. Al di là del danno, che supera le migliaia di euro, sono davvero sfiduciata».

Le telecamere dell’attività hanno registrato l’assalto: i due uomini, giovani, vestiti con jeans e t-shirt potrebbero essere gli stessi degli altri furti con spaccata che si sono verificati in città e in particolare in viale della Vittoria, dove sono stati colpiti l’Atelier Parrucchieria Mirco Lenti (al civico 85 del viale, il 15 giugno), poi il centro estetico “Officina del Corpo” e la lavanderia (entrambi nel complesso Mercantini, 10 giugno), la parrucchieria “Hairsense” (sempre al Mercantini, 17 maggio). Colpiti anche il circolo Pertini di via delle Nazioni (11 giugno); “Pizza & co” (presso Il Torrione, 5 aprile), il ristorante-pizzeria “Pepito” (via La Malfa, 25 aprile), il “Toys” di Monsano (25 aprile), il centro estetico in via Rossini e la parrucchieria “I Pieroni” (29 maggio). I Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia delle vittime, stanno eseguendo le indagini.