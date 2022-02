Investita mentre attraversa con il bimbo in braccio nel punto maledetto di viale della Vittoria

JESI - Attimi di paura ieri pomeriggio verso le 16 lungo viale della Vittoria, nel “punto maledetto” dell’attraversamento in corrispondenza dell’hotel Mariani. Una mamma di 38 anni di Jesi stava attraversando la strada con il figlio di due anni in braccio. Improvvisamente, è stata urtata da una vettura che procedeva con direzione Ancona-Roma, verso l’ex ospedale.

L’impatto – avvenuto nella parte destra della vettura, lato passeggero – ha mandato in frantumi il finestrino e scaraventato la donna e il piccolo sull’asfalto. Tanta paura soprattutto per il bambino, che piangeva disperato anche per lo spavento.



Il conducente della Volkswagen Golf, uno jesino di 63 anni, è subito sceso a prestare soccorso e ha allertato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Torrette e l’ambulanza della Croce verde di Jesi. La mamma (B.S.le iniziali) e il bimbo sono sempre rimasti coscienti, per fortuna, ma la signora lamentava un forte dolore a una caviglia, alla testa e al bacino. Sono stati accompagnati in codice rosso precauzionale, soprattutto per la dinamica, al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona dove sono stati sottoposti ad accertamenti e all’esame radiografico tac per scongiurare eventuali traumi interni.



Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto anche due pattuglie della Polizia locale di Jesi, per eseguire i rilievi di legge e gestire il traffico, solitamente molto intenso lungo viale della Vittoria. Non è chiaro – dovrà essere stabilito sulla base dei rilievi – se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno. Gli agenti hanno sentito il conducente per capire la sua versione dei fatti nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli accertamenti sono in corso. Quello in viale della Vittoria è il secondo investimento in città in appena 24 ore: giovedì in via Setificio, una donna era stata travolta mentre stava attraversando la strada ed è stata portata a Torrette in gravi condizioni.

