Investe il cane (e lo uccide) e si allontana, automobilista multata. Il padrone colto da malore dopo l’incidente

JESI - Investe mortalmente un cane e se ne va: automobilista rintracciata e sanzionata. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi in via Roma, alle porte della città, e la conducente dopo aver investito e ucciso il cagnolino - che passeggiava al guinzaglio del padrone - si è allontanata senza prestare soccorso, chiamare il veterinario o i vigili e senza fornire i suoi dati.

Un comportamento che viene punito secondo il nuovo Codice della strada come una omissione di soccorso punito con una multa, ma che potrebbe avere riflessi anche in tribunale con una eventuale causa civile. Secondo la ricostruzione del padrone del cane, il veicolo dopo l’investimento si sarebbe fermato solo un istante, per poi andarsene. Al volante, una donna di mezza età a cui la Polizia locale è risalita dopo la denuncia del padrone dell’animale che era riuscito a memorizzare la targa dell’auto. Il fatto lungo via Roma, nei pressi dell’ex circolo. Era metà mattina quando l’uomo con il proprio amico a quattro zampe, un piccolo meticcio, stava camminando lungo il marciapiede quando all’improvviso il cane, benché tenuto al guinzaglio, di quelli regolabili, è arrivato in strada dove in quel momento sopraggiungeva l’auto condotta da una donna.

L’impatto è stato inevitabile, ma la signora, fermatasi dopo una decina di metri ed essersi in qualche modo scusata, se n’è andata. Con il cane agonizzante a terra, l’uomo ha chiamato la Polizia locale. All’arrivo della pattuglia, l’animale era già morto ed il proprietario, colto da malore, veniva prontamente soccorso da un’ambulanza non prima di aver comunicato agli agenti il numero di targa dell’auto. Risaliti alla proprietaria del veicolo, gli agenti l’hanno raggiunta in casa contestandole l’omissione di soccorso all’animale, fattispecie prevista dal nuovo Codice della strada, con la sanzione di 85 euro e, ovviamente, con i presupposti per l’eventuale causa in sede civile.

