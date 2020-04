Giallo alla periferia di Jesi, giovane trovato morto nella sua abitazione

JESI - Un giovane di origini africane di 27 anni è stato trovato morto in casa. L’allarme è scattato verso le 20. Sul posto il 118 con l’ambulanza della Croce verde e i Carabinieri di Jesi con 2 pattuglie. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del giovane. Le cause sono in corso di accertamento. Il dramma si è consumato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Esino, periferia di Jesi. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Jesi a disposizione dell’autorità giudiziaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA