JESI Colpito da un grave malore, è crollato sul marciapiede in corso Matteotti, all’altezza del bar Snoopy e vicinissimo al suo studio legale, intorno alle 15,30 di ieri l’avvocato e regista Marco Cercaci, molto conosciuto nel territorio per le sue molteplici attività e per essere stato anche candidato a sindaco alle scorse amministrative.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Partorisce mentre la sorella si sposa. Corsa al Salesi dopo il “sì” in chiesa: l’incredibile storia di Giulia ed Elisa

Cercaci era in bicicletta e si era fermato poco prima a parlare con due amici: stava parlando del suo nuovo film “Aurora”, del quale aveva terminato le riprese appena due settimane fa ed anche di un nuovo progetto cinematografico che aveva in serbo, quando si è accasciato al suolo colpito dal malore ed è caduto a terra con gli occhi sbarrati. Dopo un primo momento di terrore i primi a soccorrerlo sono stati i suoi amici che hanno anche allertato il 112 e gli hanno iniziato a praticare un massaggio cardiaco. Cercaci era incosciente. Sul posto dopo pochi minuti sono giunti i soccorsi, gli operatori della Croce Verde di Jesi ed un’automedica. Dopo due dosi di adrenalina e 40 minuti di massaggio cardiaco il cuore di Cercaci ha ripreso a battere. Sul posto anche due agenti della polizia municipale e l’assessore Samuele Animali.

Quando Marco Cercaci ha dato segni di ripresa, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo urbani e successivamente è stato intubato e ricoverato in rianimazione. Nel momento della partenza dell’ambulanza, mentre l’avvocato regista sembrava aver superato la grave crisi cardiaca, la gente presente si è sciolta in un applauso spontaneo che fa ben sperare.

Marco Cercaci vive a Jesi con la famiglia, è stato candidato sindaco dello schieramento composto da Italexit e Popolo della Famiglia alle amministrative del 2022 ed era stato, dal 2000 al 2002, assessore alla cultura nella giunta guidata all’epoca da Marco Polita. Appassionato di cinema. È stato regista di alcuni film apprezzati dal pubblico e dalla critica.